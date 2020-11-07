بسبب الطقس السيئ.. أحمد موسى يعرض استغاثة أهالى الاسكندرية على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة الإسكندرية، وتشهد هطول كميات هائلة من الأمطار.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم تعطيل الدراسة غدا الأحد في محافظة الاسكندرية نتيجة سقوط أمطار غزيرة وموجة الطقس السيئ.





وتابع:" أهالي ميامي يستغيثون ويطلبون عربات شفط مياه الأمطار بسبب الأمطار الغزيرة ".





وأكمل:" الجهات المعنية في الاسكندرية تبذل مجهودات مكثفة من أجل التعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي سقطت في الإسكندرية ".





وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.





ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.





يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.