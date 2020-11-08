اليوم .. البحرين تبحث عن فرص استثمارية بالقطاع العقاري بمصر

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين،اليوم الأحد ندوة رقمية بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد في مصر ومملكة البحرين».





يرأس الندوة كل من المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، وناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية كما يشارك في الندوة السفير المصري بمملكة البحرين ياسر شعبان.









وأوضحت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المؤتمر يتضمن جلسات عمل متخصصة عن فرص الاستثمار العقاري في مصر وفي مملكلة البحرين بمشاركة مسئولين حكوميين وخبراء الاستثمار العقاري ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين.









وأشارت إلى أنه سيتم عقد جلسة بعنوان:«الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والاستدامة» بمشاركة الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحديث عن فرص الاستثمار في المشاريع القومية الكبري.







