طقس سيئ.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة في المدارس غدا.. فيديو

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم تعطيل الدراسة في المدارس والحضانات والجامعات غدا الأحد نتيجة موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.





وأضاف شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك انتشارا لـ عربات شفط المياه والكاسحات للتعامل مع مياه الأمطار المتساقطة ".





وتابع :" حتى الآن لا يوجد غلق لاي طريق داخل المحافظة ويتم إزالة تجمعات المياه من كافة أنحاء المحافظة ".





وأكمل :" المصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي غدا الأحد"، مضيفا:" من المتوقع أن تهدأ ذروة موجة الطقس السيئ مع بداية يوم الاثنين ".





واضاف شعيب:" كافة الأجهزة المعنية تبذل قصاري جهدها من اجل مواجهة موجة الطقس السيئ وشفط مياه الأمطار أولا بأول من اجل منع غلق أي شارع".







