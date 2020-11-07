أمطار غزيرة.. محافظ البحيرة: تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ.. فيديو

قال هشام أمنة محافظ البحيرة، إن هناك أمطارًا متوسطة حتى الآن في المحافظة، مضيفًا: "سي يتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات غدًا".





وأضاف هشام أمنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تم إخلاء عقار في ايتاي البارود بعد سقوط جزء منه وتم إخلاء الأهالي على الفور وتواجدت أجهزة الحماية المدنية ولا توجد إصابات أو مشاكل".





وتابع هشام أمنة: "من المتوقع أن سقوط أمطار غزيرة على محافظة البحيرة غدًا".





وأكمل هشام آمنة أنه تم التعامل مع الأمطار المتساقطة على كافة أنحاء المحافظة وتم شفط المياه من المحاور ولا توجد أي مشكلة".





وتابع: "لا داعي للتحركات الكثيرة والخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى بسبب موجة الطقس السيئ".