سعر العملات العربية في بنك مصر اليوم

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020 وفقا لاخر تحديث بنك مصر .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.75 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.42 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.75 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.
اقرا ايضا ..بنك جنوب السودان المركزي يرفع فائدة الإقراض الأساسية إلى 15%
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.42 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .