AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر العملات العربية في بنك مصر اليوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاحد
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020 وفقا لاخر تحديث بنك مصر .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.75 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

اقرا ايضا ..بنك جنوب السودان المركزي يرفع فائدة الإقراض الأساسية إلى 15%

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.42 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الريال السعودى بـ 4.24 جنيه .. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم

ننشر أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

الدينار الأغلى ..أسعار العملات العربية بختام تعاملات اليوم

الريال السعودي ب4.19 جنيه.. أسعار العملات العربية بالختام

الدينار الأغلى.. أسعار العملات العربية بختام اليوم

الدرهم الإماراتي بـ 4.28 جنيه.. سعر العملات العربية اليوم الأحد

ترشيحاتنا

كاف يعفي 10 أندية من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟

مصطفى والشحات.. الأهلي والزمالك يسيطران على الأجمل في دوري أبطال أفريقيا

هانى الناظر يطالب المواطنين بتناول مأكولات محددة للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

فرجاني ساسي يشعل السوشيال ميديا برسالة عن مباراة الأهلي والزمالك

عمر كمال يرد على هاني مهنا: إحنا ناس محترمة وبنتك اللي عزمتنا على الفرح.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو