كورونا لن ينتهي.. هاني الناظر يصدم الجميع بشأن الفيروس القاتل

وأضاف خلال حواره ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامى محمد الباز، أن الجانب الألمانى نجح بشكل مميز، ولكن اللقاح الصينى فعال.

ولفت إلى أن اللقاح الصينى تشارك به مصر، ومنظمة الصحة العالمية اشادت بهذا اللقاح

وتابع: جميع دول العالم تعمل علي إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد بما فيهم مصر، مشيرا إلى أن الألمان قطعوا شوطا كبيرا جدا في ذلك الأمر ، ان المانيا اعلنت في تصريحات رسمية عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا وسيتم تطعيم الشعب الالماني أولا خلال الايام القادمة القليلة.





وكشف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن الجيش الألماني أنشأ 60 مركزا لتطعيم الشعب الالماني بأكلمه، وتم وضع أولويات لذلك التطعيم.





ومن جهته، قال هاني الطير، جراح العظام العالمي بألمانيا، إن الجيش الألماني سيقوم بنقل التطعيم الخاص بفيروس كورونا إلى 60 موقعا، وذلك لبدء تطعيم كل المقيمين في ألمانيا، معقبا: الثلاثاء القادم سيشهد الإعلان عن أماكن التطعيم الخاصة بلقاح كورونا في ألمانيا.





وأضاف "الطير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك اجتماعا يوم 13 نوفمبر من قبل وزير الصحة الألماني ورابطة الأطباء للتأمين الصحي لدراسة كيفية نشر التطعيم، موضحا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الفئة التي ستحصل على التطعيم أولا.





وأكمل: التمويل المتفق عليه حتى الآن أن حكومة الولايات سوف تشتري اللقاح وتنشئ مراكز للتطعيم، موضحا أن الحكومة الفيدرالية ستساعد في تكلفة إنشاء المراكز أيضا.





وأشار إلى أن إعلان ألمانيا أنها اول دولة تقدم لقاحا وتطعيما لفيروس كورونا؛ يعد سبقا علميا وتاريخيا، لافتا إلى ان اللقاح مر على الكثير من المراحل من أجل التأكد من مدى فاعليته وأمانه.