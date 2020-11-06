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هاني الناظر يكشف حقيقة توصل ألمانيا لـ علاج فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:43 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن جميع دول العالم تعمل علي إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد بما فيهم مصر، مشيرا إلى أن الألمان قطعوا شوطا كبيرا جدا في ذلك الأمر.

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، ان المانيا اعلنت في تصريحات رسمية عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا وسيتم تطعيم الشعب الالماني أولا خلال الايام القادمة القليلة.

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن الجيش الالماني أنشأ 60 مركزا لتطعيم الشعب الالماني بأكلمه، وتم وضع أولويات لذلك التطعيم.

ومن جهته، قال هاني الطير، جراح العظام العالمي بألمانيا، إن الجيش الألماني سيقوم بنقل التطعيم الخاص بفيروس كورونا إلى 60 موقعا، وذلك لبدء تطعيم كل المقيمين في ألمانيا، معقبا: الثلاثاء القادم سيشهد الإعلان عن أماكن التطعيم الخاصة بلقاح كورونا في ألمانيا.

وأضاف "الطير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك اجتماعا يوم 13 نوفمبر من قبل وزير الصحة الألماني ورابطة الأطباء للتأمين الصحي لدراسة كيفية نشر التطعيم، موضحا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الفئة التي ستحصل على التطعيم أولا.

وأكمل: التمويل المتفق عليه حتى الآن أن حكومة الولايات سوف تشتري اللقاح وتنشئ مراكز للتطعيم، موضحا أن الحكومة الفيدرالية ستساعد في تكلفة إنشاء المراكز أيضا.

وأشار إلى أن إعلان ألمانيا أنها اول دولة تقدم لقاحا وتطعيما لفيروس كورونا؛ يعد سبقا علميا وتاريخيا، لافتا إلى ان اللقاح مر على الكثير من المراحل من أجل التأكد من مدى فاعليته وأمانه.

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