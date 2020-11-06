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لأول مرة.. ألمانيا تعلن تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا..فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال هاني الطير، جراح العظام العالمي بألمانيا، إن الجيش الألماني سيقوم بنقل التطعيم الخاص بفيروس كورونا إلى 60 موقعا، وذلك لبدء تطعيم كل المقيمين في ألمانيا، معقبا: الثلاثاء القادم سيشهد الإعلان عن أماكن التطعيم الخاصة بلقاح كورونا في ألمانيا.

وأضاف "الطير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك اجتماعا يوم 13 نوفمبر من قبل وزير الصحة الألماني ورابطة الأطباء للتأمين الصحي لدراسة كيفية نشر التطعيم، موضحا أن حتى الآن لم يتم تحديد الفئة التي ستحصل على التطعيم أولا.

وأكمل: التمويل المتفق عليه حتى الآن أن حكومة الولايات سوف تشتري اللقاح وتنشئ مراكز للتطعيم، كما أوضح أن الحكومة الفيدرالية ستساعد في تكلفة إنشاء المراكز أيضا.

وأشار إلى أن إعلان ألمانيا بأنها اول دولة تقدم لقاح وتطعيم لفيروس كورونا يعد سبقا علميا وتاريخيا، مشيرا إلى ان اللقاح مر على الكثير من المراحل من أجل التأكد من مدى فاعلية وأمان اللقاح.

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