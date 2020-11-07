AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نسعى لمواصلة بناء جسور الصداقة.. حمدوك يهنئ بايدن بوصوله إلى البيت الأبيض

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:39 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
Advertisements
قسم الخارجي
هنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السياسي الديمقراطي جو بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال حمدوك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نيابةً عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني "نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".

من جانبه نشر الرئيس العراقي برهم صالح تغريدة على حسابه بموقع تويتر كتب فيها "تهانيّ الحارة للرئيس المنتخب جو بايدن، الصديق والشريك الموثوق في قضية بناء عراق أفضل. نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،  في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدو ترامب اللدود.. أول تعليق لـ نانسي بيلوسي بعد إعلان فوز بايدن برئاسة امريكا

لقد فعلناها.. كامالا هاريس تهنئ بايدن بوصوله إلى البيت الأبيض.. فيديو

أول دولة إفريقية تهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية

أمريكا تعلن فوز بايدن بانتخابات الرئاسة.. وترامب يلعب الجولف وحيدا.. شاهد

جيل بايدن تهنئ زوجها بفوزه في الانتخابات الأمريكية

سلطان عمان يهنئ بايدن بفوزه برئاسة أمريكا

ترشيحاتنا

هل دخلت مصر الموجة الثانية لـ كورونا؟ هاني الناظر يحسم الجدل بعد ارتفاع عدد الاصابات

الإصابات سر تأجيل حسام البدرى الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية 24 ساعة

رعد وبرق في كل مكان.. هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. شاهد

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من آلام الجسم

بكرة مش إجازة .. تعليم القاهرة تنفي تعطيل الدراسة في مدارسها غدا

مصرع مذيع شهير وزوجته في سقوط طائرة .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو