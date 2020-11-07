نسعى لمواصلة بناء جسور الصداقة.. حمدوك يهنئ بايدن بوصوله إلى البيت الأبيض

هنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السياسي الديمقراطي جو بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.





وقال حمدوك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نيابةً عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما".





وأضاف رئيس الوزراء السوداني "نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".





من جانبه نشر الرئيس العراقي برهم صالح تغريدة على حسابه بموقع تويتر كتب فيها "تهانيّ الحارة للرئيس المنتخب جو بايدن، الصديق والشريك الموثوق في قضية بناء عراق أفضل. نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".





ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".





واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".



