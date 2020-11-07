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رياضة

شوقي غريب يكشف موقفه من رأي حسام البدري في مصطفى محمد.. وموعد مباراتي البرازيل وكوريا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:47 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو ابوبكر
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن  توقيت مباراتي البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن استعدادات الفريق لأولمبياد طوكيو، ورفض مناقشة رأي حسام البدري مدرب المنتخب الوطنيب الأول في مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لقاء البرازيل على ستاد القاهرة في التاسعة مساء يوم 17 نوفمبر، وكوريا الجنوبية على ستاد السلام 12 نوفمبر."

وأوضح: "أي لاعب من بين العناصر الخمسة الذين لن يسافروا مع منتخب مصر الأول إلى توجو لخوض المباراة الثانية؛ سينضم لنا، من أجل اللعب ضد البرازيل."

وأضاف أن: "منتخب البرازيل سيأتي إلى مصر بمجموعة مميزة للغاية، تلعب في أفضل الأندية في أوروبا، وهدفنا دائما هو خوض مباريات قوية لمنح الثقة والخبرة للاعبين."

ورفض شوقي غريب، إبداء رأيه، في تصريحاته حسام البدري بشأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك؛ بعدما قال في وقت سابق أن اللاعب بحاجة لمزيد من العمل.

وأنهى تصريحاته قائلًا: "لا أتناقش مع حسام البدري في وجهة نظره بخصوص أي لاعب، لكن علاقتي بلاعبي فريقي جيدة وقوية للغاية، ولا تنقطع الاتصالات معهم، لأنني في النهاية أقدم هؤلاء اللاعبين بأفضل شكل ممكن للكرة المصرية، وكل لاعب لديه أمل كبير في الأولمبياد.

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