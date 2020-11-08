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أخبار العالم

خطاب النصر| بايدن يشكر المثليين ويتعهد بدعمهم.. ويقتبس من الكتاب المقدس

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في "خطاب النصر" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إن أكثر من 74 مليون أمريكي صوتوا له وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد.

وأكد بايدن أنه ترشح من أجل توحيد البلاد وليس تقسيمها في هجوم لرئاسة سلفه ترامب، وأنه لن يرى البلاد مقسمة بين ولايات حمراء وزرقاء، في إشارة إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأضاف أنه ما كان ليصل إلى هذا المنصب لولا دعم زوجته جيل بايدن، مؤكدا أن نائبته كامالا هاريس تصنع التاريخ كونها أول امرأة سوداء في منصب نائبة الرئيس في تاريخ البلاد.

وتابع: "ترشحت للرئاسة لأجعل الولايات المتحدة محترمة في العالم مرة أخرى".

ووجه بايدن الشكر إلى كل الذين صوتوا له من كل طوائف أمريكا والذين كانوا في الحملة التي كانت تمثل أمريكا من "الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين والتقدميين والمحافظين من الريف والمدينة واللاتينيين والآسيويين والهنود الحمر والمثليين والأمريكيين الأفريقيين، قائلا: "أنتم دعمتموني وأنا سأعدمكم أيضا".

وتابع: "يخبرنا الكتاب المقدس أن لكل شئ موعده، للحصاد موعده والبناء موعده، وهذا هو الوقت لكي تتعافى أمريكا".

ووجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطاب النصر إلى الشعب الأمريكي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنهية ولايته دونالد ترامب، من مقر حملته في ديلاوير في ويلمنجتون، أمام حشد ضخم من أنصاره المحتفلين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرس استخدام الأوامر التنفيذية بكثرة، في حالة إذ انتهى التنافس بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، بسيطرة الجمهوري على مجلس الشيوخ. 

وقالت الصحيفة إن بايدن يخطط لتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية فور تولي المسئولية، وعلى رأسها إلغاء الحظر المفروض على السفر من عدد من الدول الإسلامية. 

واضافت أن الأوامر التنفيذية ستحتوي على أمر بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والعودة إلى منظمة الصحة العالمية. 

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