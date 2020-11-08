بعد فوزه برئاسة أمريكا .. رئيس كوريا الجنوبية يبعث رسالة تهنئة لـ بايدن

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأحد، رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته المنتخبة، كامالا هاريس، معربا عن أمله في بذل جهود مشتركة لتطوير التحالف بين سول وواشنطن.





ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، قال مون قال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لـ جو بايدن وكامالا هاريس. تحالفنا قوي والروابط بين بلدينا متينة للغاية".





وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي: "أتطلع بشدة للعمل معكم من أجل قيمنا المشتركة ... ولدي توقعات كبيرة لدفع وتوسيع التنمية المستقبلية لعلاقاتنا الثنائية".





واستخدم مون حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي لتهنئة فريق بايدن، بدلا من القنوات الدبلوماسية الرسمية، على ما يبدو نظرا لأن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يسلم بعد بالهزيمة.





ومن المتوقع أن يسعى الرئيس مون إلى إرسال خطاب تهنئة رسمي إلى بايدن أو إجراء محادثات عبر الهاتف معه بعد بدء عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة.





كانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أعلنت أمس فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وعقب الفوز، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".





وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".



