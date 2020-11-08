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بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:01 م
درة
درة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة درة التونسية على حضور حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح مساء يوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.

خطفت درة الأنظار في الحفل كعادتها بأناقتها وذوقها الرفيع، حيث ارتدت فستان طويل باللون الروز الهادئ الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها الرشيق والمثالي، واتّسم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

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وقد حمل فستان درة توقيع دار الأزياء CUSHNIE، فيما بلغ سعر التصميم 1050 دولار أمريكي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا
بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا
بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا

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