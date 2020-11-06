في أسبوع واحد .. مين أحلى بفستان الزفاف؟ هنادى مهنى ولا درة
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:00 م
فى اسبوع واحد احتفلت الفنانة التونسية درة، وكذلك الفنانة هنادى مهنى، كل منهما على حده، بحفل زفافها بفستان اسطوري.
وتألقت هنادي
مهنى، بفستان منفوش باللون الأبيض وبذيل طويل مطرز بشكل انيق، ومطرز بمجموعة من الفصوص، والورود الجذابة التى تبرز جمالها.
احتفلت الفنانة درة بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق الجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني. وظهرت الفنانة درة بفستان زفاف باللون الأبيض الناصع بأكمام طويلة مطرز ومزود بقطعة منفوشة حول منطقة الخصر من الستان الناعم من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد، وهو ما زاد من جمالها وأناقتها. ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الترابى وهو ما يتناسب مع إطلالتها.