في أسبوع واحد .. مين أحلى بفستان الزفاف؟ هنادى مهنى ولا درة

فى اسبوع واحد احتفلت الفنانة التونسية درة، وكذلك الفنانة هنادى مهنى، كل منهما على حده، بحفل زفافها بفستان اسطوري.





وتألقت

، بفستان منفوش باللون الأبيض وبذيل طويل مطرز بشكل انيق، ومطرز بمجموعة من الفصوص، والورود الجذابة التى تبرز جمالها.