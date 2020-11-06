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مرأة

في أسبوع واحد .. مين أحلى بفستان الزفاف؟ هنادى مهنى ولا درة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت
فى اسبوع واحد احتفلت الفنانة التونسية درة، وكذلك الفنانة هنادى مهنى، كل منهما على حده، بحفل زفافها بفستان اسطوري.
 

وتألقت هنادي مهنى، بفستان منفوش باللون الأبيض وبذيل طويل مطرز بشكل انيق، ومطرز بمجموعة من الفصوص، والورود الجذابة التى تبرز جمالها.

احتفلت الفنانة درة بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق الجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

وظهرت الفنانة درة بفستان زفاف باللون الأبيض الناصع بأكمام طويلة مطرز ومزود بقطعة منفوشة حول منطقة الخصر من الستان الناعم من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد، وهو ما زاد من جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الترابى وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

في أسبوع واحد .. مين أحلى بفستان الزفاف؟ هنادى مهنى ولا درة
في أسبوع واحد .. مين أحلى بفستان الزفاف؟ هنادى مهنى ولا درة
في أسبوع واحد .. مين أحلى بفستان الزفاف؟ هنادى مهنى ولا درة

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