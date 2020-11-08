وزير الشباب والرياضة يفتتح ملاعب شركة النجيل CAPTEX

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد، ملاعب شركة النجيل الصناعي المملوكة لوزارتى الشباب والرياضة والإنتاج الحربي CAPTEX وذلك بمقر شركة النجيل الصناعي المملوكة للوزارتين على طريق جوزيف تيتو بالهايكستب .





وخلال الافتتاح أكد وزير الشباب والرياضة أن مصنع النجيل الصناعي يأتي في إطار تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري.





وأشار إلى أن المصنع يشهد نقلة نوعية كبيرة في حجم الاستثمارات التي تجاوزت ال 100 مليون جنيه، فضلًا عن العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع .







وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية عازمة في المضي قدمًا في الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي بالإضافة إلى وجود شركات الصيانة على مستوى متميز ووفقا للمقاييس والمعايير العالمية.



