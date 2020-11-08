محافظ الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية بلجان انتخابات النواب.. صور

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، جولة تفقدية في قرى مركزي السنطة وزفتى، لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى توافر الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتوفير سبل الراحة لتيسير عملية التصويت على الناخبين.





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بدأت الجولة بتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة زفتي حيث تفقد المحافظ مدرسة نهطاي الثانوية، ثم اتجه إلى معهد مسجد وصيف الابتدائي الأزهري حيث تفقد اللجنة الانتخابية رقم ٥٦، كما تفقد اللجنة الانتخابية رقم ٥٥ بمعهد فتيات مسجد وصيف ، بصحبة رئيس مجلس ومدينة زفتي ورئيس الوحدة المحلية.





كما تفقد المحافظة ومرافقوه لجنة رقم ٢٤٣ و ٢٤٤ بمدرسة زفتى الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين وتعد مقرًا لفرز الأصوات بمركز زفتى.





وتوجّه المحافظ لتفقد اللجنة الانتخابية رقم ٢٣٧ و ٢٣٨ بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، كما تفقد لجنة رقم ٢٣٥ و ٢٣٦ بمدرسة قاسم أمين الابتدائية، واختتم المحافظ جولته التفقدية بزفتي بزيارة لجنة رقم ٢٧ و ٢٨ بمعهد إبراهيم عبد الغني سالم الابتدائي الأزهر.



