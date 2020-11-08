AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية بلجان انتخابات النواب.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:00 م
محافظ الغربية في
محافظ الغربية في ثاني أيام العملية الانتخابية يتفقد المقار
Advertisements
احمد علي
أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، جولة تفقدية في قرى مركزي السنطة وزفتى، لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى توافر الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتوفير سبل الراحة لتيسير عملية التصويت على الناخبين.

اقرأ أيضًا:

بدأت الجولة بتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة زفتي حيث تفقد المحافظ مدرسة نهطاي الثانوية، ثم اتجه إلى معهد مسجد وصيف الابتدائي الأزهري حيث تفقد اللجنة الانتخابية رقم ٥٦، كما تفقد اللجنة الانتخابية رقم  ٥٥ بمعهد فتيات مسجد وصيف ، بصحبة رئيس مجلس ومدينة زفتي ورئيس الوحدة المحلية.

كما تفقد المحافظة ومرافقوه لجنة رقم ٢٤٣ و ٢٤٤ بمدرسة زفتى الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين وتعد مقرًا لفرز الأصوات بمركز زفتى.

وتوجّه المحافظ لتفقد اللجنة الانتخابية رقم ٢٣٧ و ٢٣٨ بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، كما تفقد لجنة رقم ٢٣٥ و ٢٣٦ بمدرسة قاسم أمين الابتدائية، واختتم المحافظ جولته التفقدية بزفتي بزيارة لجنة رقم ٢٧ و ٢٨ بمعهد إبراهيم عبد الغني سالم الابتدائي الأزهر.

وانتقل المحافظ ويرافقه رئيس مركز ومدينة السنطة لتفقد المقار الانتخابية بالمركز، حيث تفقد المقار الانتخابية.
محافظ الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية بلجان انتخابات النواب.. صور
محافظ الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية بلجان انتخابات النواب.. صور
محافظ الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية بلجان انتخابات النواب.. صور
محافظ الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية بلجان انتخابات النواب.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يفتتح مدرسة للتمريض ويتابع استعدادات المدارس بالسنطة وزفتي..صور

محافظ الفيوم يوجه بتوفير فريق طبي في لجنة انتخابية.. فيديو

محافظ الفيوم يسحب رخصة سيارة نقل تسير عكس الاتجاه .. فيديو

محافظ الغربية يتفقد مقرات مبيت قوات تأمين انتخابات مجلس النواب بزفتي والسنطة..صور

محافظ الغربية يتابع استعدادات القرى والأحياء لانتخابات مجلس النواب

محافظ الغربية: توافر كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية

ترشيحاتنا

عمره 55 عاما.. المصري أمير معبد يحقق المركز الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا

800 بلاغ يوميا .. وزيرة الصحة تحذر: هذه الأماكن الأكثر خطورة بالنسبة لكورونا

أمطار غزيرة وبرق ورعد يضرب مطروح والساحل الشمالي.. فيديو

لمواجهة البرد .. 10 مشروبات دافئة تساعدك في موجات الطقس السيئ

البترول: مجمعان جديدان لإنتاج البنزين والسولار لخدمة الصعيد

صدمة في برشلونة.. غياب نجم الفريق لمدة 5 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 وفئة سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs.. صور

بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا

الجميع يشارك.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان بمحافظة الشرقية.. فيديو وصور