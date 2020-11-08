البدري يحسم القائمة النهائية لمنتخب مصر وتصاعد فرص كهربا فى الانضمام

يحسم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة الفراعنة النهائية اليوم التى سيخوض بها لقائي توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية .



وشهدت الأيام الماضية انتظام لاعبي منتخب مصر فى التدريبات بملعب بتروسبورت استعدادا لخوض مواجهتى توجو المهمين من أجل الحفاظ على فرص الفراعنة فى التأهل إلى الأمم الإفريقية المقبل ، ومن المقرر أن يحسم حسام البدري القائمة النهائية للمنتخب واستبعاد عدد من اللاعبين من معسكر الفراعنة اليوم .



وتصاعدت فرص محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلى فى الانضمام لمعسكر منتخب مصر خاصة بعد إصابة طاهر محمد طاهر بشد فى العضلة الامامية .



وشهدت تدريبات الفراعنة تواجد كل من : المهدي سليمان وعبد الله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، ومحمد بسام (طلائع الجيش)، ومحمد شريف (إنبي)، وحسام حسن، وأحمد أبو الفتوح (سموحة)، وطاهر محمد طاهر (المقاولون العرب)، وأكرم توفيق (الجونة)، بالإضافة إلى انتظام لاعبي الأهلى والزمالك فى تدريبات الفراعنة وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي ومحمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.





وينضم محترفو منتخب مصر محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى وأحمد كوكا ومحمود تريزيجيه إلى تدريبات الفراعنة غدا 9 نوفمبر الجاري.