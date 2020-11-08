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تعليم

تستهدف أكثر من 480 ألف تلميذ.. محافظ بني سويف يتفقد سير عمل الحملة القومية للتطعيم ضد الطُفيليات المعوية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:26 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، انطلاق أول أيام تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية من خلال زيارته لمدرسة محمد متولي الشعراوي، وتستهدف الحملة التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12 سنة، لتشمل تلاميذ المرحلة الابتدائية ( ابتدائي ورياض أطفال )  والذين يبلغ عددهم 482 ألف بـ 767 مدرسة (حكومي" إبتدائي ورياض أطفال "، خاص ، أزهر ) بجانب 550 حضانة.

حيث رافق المحافظ خلال زيارته كل من: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، ،واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف. 

واطمأن محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات والجرعات لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة التي تنفذها وزارة الصحة في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجاري، بهدف خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الحملة واطلاعه بصفة مستمرة عن سير العمل ومتابعة فرق التطعيم، ومكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق كامل  المستهدف من الحملة. 

وأكد محافظ بني سويف، أنه تم توفير التسهيلات اللازمة لانطلاق الحملة القومية بالمدارس المستهدفة، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية الممثلة في مديريتي الصحة والتربية والتعليم، وكذا التضامن، بجانب المتابعة المستمرة من الوحدة المحلية ، لضمان سير منظومة العمل بالشكل المطلوب، والتعامل مع أي مستجدات طارئة أولا بأول. 

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ومن ناحيته أضاف د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أن الحملة يتم تنفيذها عن طريق 350 فريق طبي،و تستهدف إجمالي 482 ألف من تلاميذ الابتدائي والروضة(كي جي 1و2) على مستوى قرى ومدن المحافظة، حيث يتم التجريع باستخدام عقار(مبندازول)"جرعة واحدة "آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية وليس لها أية آثار جانبية، مؤكدا أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد ،واستكمال كافة التطعيمات لكي تحقق الغرض منها. 

فيما أوضحت سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم، أن فعاليات الحملة التي انطلقت اليوم "تحت رعاية المحافظ" وتستهدف تجريع 442 ألف تلميذًا في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمدارس من سن 4 إلى 12 سنة، موزعين بواقع 99 ألف و688 تلميذا  بالحضر،و382 ألف و312 بمدارس القرى، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف برامج التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطريق الوقاية والعلاج ، والتأكيد على ضرورة انتظام التلاميذ بالمدارس خلال فعاليات الحملة، مشيرة إلى الاستعدادات المبكرة للحملة من خلال توفير التجهيزات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة. 
تستهدف أكثر من 480 ألف تلميذ.. محافظ بني سويف يتفقد سير عمل الحملة القومية للتطعيم ضد الطُفيليات المعوية
تستهدف أكثر من 480 ألف تلميذ.. محافظ بني سويف يتفقد سير عمل الحملة القومية للتطعيم ضد الطُفيليات المعوية

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