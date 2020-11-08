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رياضة

مران قوي لـ ثلاثي حراس مرمى الأهلي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض علي لطفي وأحمد طارق وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشارك ثلاثي حراسة المرمى في مران منفرد قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين داخل ملعب التتش عن بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وكان الجهاز الفني صعد مجموعة من الناشئين للمشاركة في مران الفريق، بسبب النقص العددي بعد انضمام أكثر من لاعب إلى المنتخبات الوطنية.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم قام بيتسو موسيماني، المدير الفني، بالحديث مع اللاعبين قبل إجراء تقسيمة بالكرة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
 
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك التي تقام يوم ٢٧ نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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