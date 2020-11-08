زعيم المعارضة الروسية نافالني يهنئ بايدن دون رد فعل من بوتين





وهنأ نافالني في تغريدة على حسابه عبر تويتر، بايدن ونتائبته كامالا هاريس والأمريكيين على "تحديد القيادة الجديدة في انتخابات حرة ونزيهة". قائلا، من مشفاه في ألمانيا اثر اصابته بحالة تسمم في وقت سابق من العام الجاري، "هذا امتياز غير متاح لجميع البلدان".





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وكانت التهاني تتدفق من جميع أنحاء العالم بعد أن أعلنت شبكات التلفزيون الأمريكية امس السبت أن بايدن قد تقدم بشكل لا يقهر على دونالد ترامب في الفرز شبه الكامل من انتخابات الثلاثاء 3 نوفمبر.





وهنأ زعماء العالم، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، بايدن، لكن بحلول منتصف بعد ظهر يوم الأحد لم يكن هناك بيان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وتم اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 للمساعدة في انتخاب ترامب، على أمل أن يتخذ موقفًا أكثر ليونة مع موسكو.





ومن المتوقع أن يتخذ بايدن موقفًا أكثر صرامة ، وخلال الحملة انتقد ترامب لأنه "احتضن الكثير من الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم ، بدءًا من فلاديمير بوتين".





وانهار نافالني، الشخصية المعارضة البارزة في روسيا، على متن طائرة في أواخر أغسطس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى في سيبيريا لمدة يومين قبل نقلها جوا إلى برلين، حيث وجدت الاختبارات أنه اصيب بـ تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك السوفيتي.





وزعم نافالني أن بوتين كان مسؤولًا شخصيًا عن التسمم، بينما رفض الكرملين جميع المزاعم التي يمكن أن تكون متورطة فيه.