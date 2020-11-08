بفستان منقوش بالورود.. ريم مصطفى تتألق في إطلالة جديدة

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ريم مصطفي في الصورة ترتدي فستان انيق منقوش بالورود، وتركت شعرها الأصفر بخصلاته منسدلا بطريقة جذابة تليق بها وعلقت قائلة : "لأن عينيك قالت ذلك .. كنت تشعر به أيضًا" .



واعتمدت ريم مصطفى في اطلالتها، علي اللمسات الخفيفة من الميكب وأبرزت جمال عينها بالماسكرا واختارت أحمر شفاه باللون الروز.





وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.



وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.