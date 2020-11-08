AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان منقوش بالورود.. ريم مصطفى تتألق في إطلالة جديدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:08 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ريم مصطفي في الصورة ترتدي فستان انيق منقوش بالورود، وتركت شعرها الأصفر بخصلاته منسدلا بطريقة جذابة تليق بها وعلقت قائلة : "لأن عينيك قالت ذلك .. كنت تشعر به أيضًا" . 

واعتمدت ريم مصطفى في اطلالتها، علي اللمسات الخفيفة من الميكب وأبرزت جمال عينها بالماسكرا واختارت أحمر شفاه باللون الروز. 


وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة من الظهر .. ريم مصطفى تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه

على الشاطئ.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

على البحر .. ريم مصطفى تستعرض جمالها بإطلالة جذابة | شاهد

بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تتألق أمام البحر

شاهد.. ريم مصطفى فى إطلالة صيفية جذابة

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك| تصرف غريب من يوسف أوباما.. وإجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية

صدمة لـ ليفربول في مباراة مانشستر سيتي

وزيرة الصحة تحذر: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. فيديو

فشل لا يتوقف.. الكشف عن تحويلات بنكية للهارب بلال فضل للهجوم على مصر

الصحة تكشف عن أماكن تصاب فيها بـ كورونا ..فيديو

بنطلون أخضر.. ناهد السباعي تثير الجدل على البحر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال شتوي.. هند صبرى تخطف الأنظار باطلالة أنيقة.. شاهد

دراسة: 80% من مرضى كورونا لديهم نقص في فيتامين د

5 نجمات أصبن بفيروس كورونا في مهرجان الجونة.. صور