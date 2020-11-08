ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

انتهت منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت اليوم 4 لقاءات.

واستطاع توتنهام الفوز على وست بروميتش بهدف نظيف، فيما فاز ليستر على ولفرهامبتون بذات النتيجة.

وتعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدف لمثلهما في قمة الجولة، فيما خسر ارسنال أمام أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريت الجولة الثامنة.





1- ليستر سيتي برصيد 18 نقطة

2- توتنهام برصيد 17 نقطة

3- ليفربول برصيد 17 نقطة

4- ساوثهامبتون برصيد 17 نقطة

5- تشيلسي برصيد 15 نقطة

6- أستون فيلا برصيد 16 نقطة

7- إيفرتون برصيد 13 نقطة

8- كريستال بالاس برصيد 13 نقطة

9- ولفرهامبتون برصيد 13 نقطة

10 مانشستر سيتي 12 نقطة

11- أرسنال برصيد 12نقطة

12- وست هام برصيد 11 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد برصيد 11 نقطة

13- مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط

14- ليدز يونايتد برصيد 10 نقاط

16- برايتون البيون برصيد 6 نقاط

17- فولهام برصيد 4 نقاط

18- وست برومتش ألبيون برصيد 3 نقاط

19- بيرنلي برصيد 2 نقطة

20- شيفيلد يونايتد برصيد 1 نقطة