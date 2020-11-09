محمد فاروق: خلاف على مدة العقد بين الزمالك وساسي.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاوضات أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ لتمديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط القلعة البيضاء.





وقال "فاروق"، فى تصريحات متلفزة ببرنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "طلب المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، من الدولي التونسي فرجاني ساسي، بتمديد عقده مع الفريق لثلاثة مواسم جديدة".





وقال الإعلامي "أبدي فرجاني رغبته في تجديد عقده لموسم ونصف بخلاف الأشهر الستة المتبقية في عقده مع الزمالك".





وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه النادي الأهلي في مواجهة تحدث للمرة الأولى في التاريخ بين الفريقين في آخر مراحل البطولة.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.



