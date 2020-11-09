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رياضة

شوبير يهنئ ميار الشريف بعد التتويج ببطولة تشارلستون العالمية للتنس

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
علق الإعلامي أحمد شوبير على تويح  المصرية ميار الشريف ببطولة تشارلستون العالمية للتنس في أمريكا. 

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا: "‏ميار شريف تتوج بطلة لبطولة تشارلستون العالمية للتنس في أمريكا بالفوز على البولندية كاتارزينا كاوا 2-0 (6-2 ، 6-3) في النهائي في انجاز تاريخي غير مسبوق للتنس النسائي المصري". 

توجت ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس والمصنفة 164 عالميا بلقب بطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إنجاز تاريخي للتنس المصري. 

واستطاعت ميار الفوز بالبطولة بعد التغلب على منافستها البولندية كاترزينا كاوا المصنفة 130 عالميا بمجموعتين للاشيء بنتيجة 6-2 , 6-3.

ونجحت ميار في تحقيق تسعة انتصارات على التوالي ببطولة تشارلستون الدولية، أيضا ضمنت الحصول على 50 نقطة في الترتيب العالمي لتقترب من احتلال المركز 150 عالميا للاعبات المحترفات. 


وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى البطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.

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