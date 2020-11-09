نقاش بين العسيلي وأحمد أمين حول ما وراء الطبيعة

علق الفنان محمود العسيلي، على نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة للممثل أحمد أمين بعد عرضة على منصة الأفلام العالمية نتفلكس.





وكتب العسيلي عبر حسابه بتويتر: "‏اتفرجت على اول اربع حلقات من ‎ #ماوراء_الطبيعة و قاعد اكلم مراتي باستعجلها ترجع من برا عشان نكمل اخر حلقتين .. الحقيقة مسلسل جميل و فخور ان اول مسلسل مصري عالمي طالع بالمستوى دا .. مبروك".





ورد أحمد أمين علية قائلا: "‏‎‎‎يارب يعجبك للآخر.. كل الشكر يا مبدع".





وعلق العسيلي مرة أخرى قائلا" ‏دا اخر حلقتين فيهم البهاريز كلها .. الف مبروك يا ابو حميد " ليرد احمد امين قائلا" الله يبارك فيك يا استاذ ".





وشارك بطولته رزان الجمال والتي لعبت دور ماجي، وآية سماحة والتي تقامت بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي لعبت دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين ، و من اخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمرو سلامة ومحمد حفظي.





سيعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم.





كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.





وسيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

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