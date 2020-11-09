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مرأة

جددي سفرتك ..طريقة عمل شوربة القرنبيط بالكريمة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
طريقة عمل شوربة القرنبيط
طريقة عمل شوربة القرنبيط بالكريمة
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هاجر هانئ
شوربة القرنبيط بالكريمة من الأطباق الجانبية  اللذيذة و الغير تقليدية التي تمنحك الشعور بالدفئ في فصل الشتاء بالإضافة إلي ذلك تساعدم في تجديد سفرتك.

 وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل  شوربة القرنبيط بالكريمة.

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مقادير شوربة القرنبيط بالكريمة
قرنبيط  مسلوق
بطاطس مسلوقة
دقيق
 لبن 
كريمة 
مرقة
 بقدونس مفروم 
ثوم 
جوزة الطيب 
زبدة 

طريقة تحضير شوربة القرنبيط بالكريمة
-يشوح الخضار في الزبدة
-ثم يتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب
-تضاف المرقة وتترك حتى تمام النضج
-يفرم الخضار بالميكسر ثم يضاف اللبن والكريمة
-تترك حتى تمتزج المكونات وتقدم السلطة


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