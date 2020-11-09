جددي سفرتك ..طريقة عمل شوربة القرنبيط بالكريمة

شوربة القرنبيط بالكريمة من الأطباق الجانبية اللذيذة و الغير تقليدية التي تمنحك الشعور بالدفئ في فصل الشتاء بالإضافة إلي ذلك تساعدم في تجديد سفرتك.
وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل شوربة القرنبيط بالكريمة.
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مقادير شوربة القرنبيط بالكريمة
قرنبيط مسلوق
بطاطس مسلوقة
دقيق
لبن
كريمة
مرقة
بقدونس مفروم
ثوم
جوزة الطيب
زبدة
طريقة تحضير شوربة القرنبيط بالكريمة
-يشوح الخضار في الزبدة
-ثم يتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب
-تضاف المرقة وتترك حتى تمام النضج
-يفرم الخضار بالميكسر ثم يضاف اللبن والكريمة
-تترك حتى تمتزج المكونات وتقدم السلطة