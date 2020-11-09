جددي سفرتك ..طريقة عمل شوربة القرنبيط بالكريمة

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا