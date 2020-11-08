تعد شوربة الخضروات من أشهر الاطباق الجانبية على المائدة خاصة خلال فصل الشتاء حيث تحتوي على تشكيلة كبيرة من الخضروات التى تساعد على رفع كفاءة المناعة وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له وتمنحه الشعور بالدفء وسهلة الهضم.





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نقدم لكم طريقة عمل شوربة الخضروات بالقمح لتصبح وجبة متكاملة بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير شوربة الخضروات بالقمح

قمح

لحم بتلو

جزر

بسلة

فاصوليا خضراء

زيت ذرة

بطاطا

كوسة

بصلة مبشورة

فريك

مرقة منزوعة الدسم

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل

طريقة عمل شوربة الخضروات بالقمح

* حمري اللحم في حلة ساخنة بها قليل من زيت ذرة ثم شوحي البصلة معها جيدا.





* ضيفي الجزر والبسلة والفاصوليا والبطاطا والكوسة والقمح وجوزة الطيب والمرقة وملح وفلفل وقلبيهم جيدا.





* اتركي الشوربة على النار حتى تنضج جميع المكونات بدرجة مناسبة ثم تقدم .



