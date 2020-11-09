محامي ترامب: بايدن سرق الانتخابات في 10 ولايات.. ولدينا شهود

غرد رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: إن حملة ترامب ستثبت أن بايدن فاز بالولايات الحاسمة بأصوات غير قانونية، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.





دافع جولياني، عمدة نيويورك السابق والمحامي الشخصي لترامب، أن الرئيس لا يجب عليه أن يعترف بنتائج انتخابات أبرزها جو بايدن، وهناك ما يصل الى 10 دعاوى قضائية أخيرة تقول بتزوير الانتخابات.





ذكر جولياني خلال ظهوره في برنامج "Sunday Morning Futures" على قناة Fox News : "في هذه المرحلة ، سيكون من الخطأ أن يتنازل".





زعم جولياني: "هناك أدلة قوية على أن هذه كانت انتخابات تمت سرقتها في ثلاث أو أربع ولايات على الأقل ، ومن المحتمل أن تكون عشر ولايات".





بعبارة أخرى ، لقد استند (بايدن) إلى أصوات زائفة. الآن ، لا يمكنك ترك الانتخابات تدخل التاريخ دون تحدي ذلك".





تكررت مزاعم جولياني وترامب وآخرين داخل فلك الرئيس عن عمليات تزوير واسعة النطاق ومنظمة منذ يوم الانتخابات ، لكنهم لم يقدموا أدلة دامغة لدعم الادعاء.





وتابع جولياني إن ذلك سيتغير هذا الأسبوع بموجة من الدعاوى القضائية التي تسعى لتغيير مسار الانتخابات.





أوضح قال: "لدينا الآن [دعوى] واحدة. لدينا اثنان يتم صياغتهما ، والإمكانية هي بالوصول لـ10. وبحلول نهاية الأسبوع سيكون لدينا أربعة أو خمسة دعاوي".





من بين الولايات التي ذكرها جولياني بالاسم بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان.





في ولاية بنسلفانيا، حسم بايدن الرئاسة، وعن ذلك قال جولياني إنه مستعد للإشارة إلى عشرات الشهود الذين سيشهدون تحت القسم أنهم لاحظوا حالات من المخالفات الانتخابية.





وذكر "هناك ما يزيد على 50 شاهدًا ، وسيكون هذا موضوع دعوى قضائية نرفعها اليوم الاثنين، لانتهاك الحقوق المدنية ، وإجراء انتخابات غير عادلة ، ومخالفة قانون الولايات ، ومعاملة بيتسبرج وفيلادلفيا بشكل مختلف".









وبينما يصر ترامب على تزوير الانتخابات، أفاد مركز "إديسون للأبحاث" اليوم الاثنين بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، ما زال يتقدم على الرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا.





وأشارت بيانات المركز إلى أن ترامب حصل على 49.0 بالمئة من الأصوات، بينما انتزع بايدن 49.5 بالمئة بعد إحصاء 98 من بطاقات الاقتراع.