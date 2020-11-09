سر بكاء عزت العلايلي في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية

انهار الفنان عزت العلايلي من البكاء بعد أن ذكر عدد من الفنانين الذين عاصرهم ورحلوا عن عالمنا ولعل من أبرزههم نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز.





وطالب عزت العلايلي خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح هؤلاء النجوم الذين رحلوا عن عالمنا.





وقال عزت إنه سعيد بهذا التكريم في مهرجان الإسكندرية وأن الدورة 36 مهداه باسمه وأشكر كل فنان ومبدع ساهم معي في تقديم هذا للمشوار الحافل بالأعمال الفنية الجيدة.





وأضاف عزت العلايلي طوال تاريخي الفنى كنت أحرص على تقديم الأعمال التي أراها جيدة ومقتنع بها وكنت رافضا للأعمال التي لا أقتنع بها.





