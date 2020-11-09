الزعيم أنور السادات رائد التأصيل الفكري.. بـ ثقافة المنوفية

قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر ثقافة شبين الكوم ندوة مكتبية بعنوان "الزعيم أنور السادات رائد التأصيل الفكري "تأليف نبيل راغب والذى تناول في كتابه الجانب الفكري والأدبي في حياة الزعيم أنور السادات، وكيف تأثر في أفكاره بالنشأة الريفية وكيف أثر فى الحياة الفكرية، كما أقيمت أمسية أدبية لأدباء نادى أدب شبين الكوم تناولت عددا من القصائد والأشعار للمبدعين من أعضاء نادي الأدب، كما عقد قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "ميلاد طه حسين" تناول الحديث عبدالمنعم فتحي عن نشأة طه حسين وحياته اليومية والمؤثرات التي ساعدت في تكوين شخصيته، وأقام بيت ثقافة أشمون أمسية شعرية لأدباء أشمون لمناقشة "أعمال الشاعر منصور رجب" أدار اللقاء محمد المخزنجي، تناول فيها الحديث عن أهم الأعمال الشعرية للشاعر منصور رجب.





وعقد بيت ثقافة الباجور محاضرة بعنوان "رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها لطفى حمودة أستاذ خبير بمدرسة التربية الفكرية بالباجور، تحدث فيها عن كيفية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والتواصل المباشر معهم كذلك فن التعامل معهم، كذلك الاحتياجات الاجتماعية والسلوكية لهم، كما أقام بيت ثقافة تلا ندوة مكتبية لمناقشة كتاب بعنوان "مولد الرسول" تأليف عبدالحميد جوده، أدارها فضيلة الشيخ صبحي زايد، أكد فيها أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أُخرجت للناس، وتطرق إلى كرامات النبي الكثيرة ومعجزاته وأخلاقه الكريمة مطالبا الناس بالتحلي بأخلاق النبي السمحة، وتناول في نهاية كلمته مقدمات رحيله عليه السلام عن عالمنا.



