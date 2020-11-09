هل زكاة مال شهادة الاستثمار تخرج على رأس المال فقط أم تشمل الأرباح؟.. مستشار المفتي يجيب

رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر قائلا: "إذا بلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة 2.5% حتى ولو كان المبلغ لتأمين مستقبلها وحمايتها من تقلبات الأيام".ولفت عاشور إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، وهذه الزكاة ستعوض البنت خيرا بإذن الله.وتابع: هناك قول لبعض العلماء يجوز إخراج العشر على أى ربح يخرج من هذه الودائع أو الشهادات، دون رأس المال ودون النظر إلى الحول القمري.

كيفية إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية



قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ الى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.





وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج الى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا ويشترط ان يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.





مقدار الزكاة على شهادات الاستثمار

وجّه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟".



