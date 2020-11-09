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أخبار العالم

بعد سقوط ترامب.. بومبيو يزور إسرائيل وعددا من دول الخليج

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، سيوجه بزيارات إلى إسرائيل ودول خليجية، عقب خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب موقع "إسرائيل 24"، من المقرر أن يصل بومبيو الأسبوع المقبل إلى إسرائيل في زيارة يناقش خلالها مع المسؤولين العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب.

وأضاف أن بومبيو سيزور كذلك عددًا من دول الخليج لمناقشة الأمر، وسط ما يتردد عن محاولة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران.

ويأتي ذلك بعدما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد مع إسرائيل ودول خليجية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران قبل تنصيب جو بايدن، رئيسا جديدا في يناير.  

وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز، التقى يوم الأحد في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات لبحث خطة العقوبات.

وأبلغت مصادر إسرائيلية الموقع بأن "مثل هذا الطوفان من العقوبات سيزيد الضغط على إيران، ويمنع بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".

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