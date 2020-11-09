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ديني

عمومية القراء وانتخاب ثلاثة أعضاء لاستكمال مجلس الإدارة.. الأحد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:11 م
نقابة محفظى وقراء
نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم
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محمود ضاحي
أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية عادية يوم الأحد القادم التاسع والعشرين من ربيع الأول 1442هجرية، الموافق 15/11/2020ميلادية، لاعتماد الحساب الختامى والميزانية العمومية لعام 1441هجرية، ومناقشة بعض الأمور المالية للنقابة.

قال الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، إن مقر نقابة المحفظين والقراء الكائن بشارع ممتاز المتفرع من شارع السد بالسيدة زينب بالقاهرة سيشهد يوما حافلا يوم الأحد القادم، حيث سيتم اعتماد الحساب الختامى والميزانية العمومية لعام 1441هجرية، ومناقشة بعض الأمور المالية للنقابة، وكذا انتخاب ثلاثة أعضاء من بين المتقدمين للترشح لاستكمال عدد مجلس الإدارة بعد إعلان لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فوز الشيخ محمد صالح حشاد نقيبا للقراء بالتزكية لانطباق الشروط عليه دون سواه، وفوز 17 عضوا بالتزكية أيضا -كلهم توافرت فيهم الشروط- ...

وهم كالآتي: إبراهيم السيد إبراهيم المتولي، محمود محمد حسن الخشت، محمد عبد القادر بيومي سلطان، الشحات السيد حسن شاهين، محمد عبد الموجود عبد المقصود، محمد محمد محمد إسماعيل، صديق محمود صديق المنشاوي، طه محمد نعمان حسين، أحمد عوض إسماعيل فيوض، محمد محروس محمد طلبة، حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي، حسين حسن عبد العال السويفي، محمد مصطفى محمد الشرقاوي، محمد السيد كسكين حسن، عبد الباسط محمد أحمد عمارة، أحمد فرج الله محمود الشاذلي، حسين إبراهيم فتح الله محمد.

وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ثم تستكمل الجمعية أعمالها بحضور الأصوات الموجودة حسب القانون.

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