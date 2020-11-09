الأكل بعد شرب زيت الخروع.. تجنب تناول هذه الأطعمة

سائلا يتم تناوله عن طريق الفم، وعادة ما يتم تناوله خلال النهار لأنه سريع المفعول ولكن يبقى السؤال هل يمكن الأكل بعد شرب زيت الخروع؛ حيث إن شربة زيت الخروع

التخلص من السموم من المعدة بشكل نهائي.

إضافة

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع الطبي إلى كوب من عصير البرتقال الطازج،

ويتم خلطه

وشربة بسرعة، ومن ثم يتم

الانتظار

لمدة نصف ساعة، مع

شرب كوبًا واحدًا من الماء الساخن، ثم يتم

الانتظار لمدة

15 دقيقة، مع شرب كأسين من الماء الدافئ.

لذا يجب الانقطاع عن الأكل بعد شرب زيت الخروع، مع تناوله على معدة فارغة، ويمكن تناوله عبر