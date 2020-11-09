الأكل بعد شرب زيت الخروع.. تجنب تناول هذه الأطعمة

تعتبر شربة زيت الخروع سائلا يتم تناوله عن طريق الفم، وعادة ما يتم تناوله خلال النهار لأنه سريع المفعول ولكن يبقى السؤال هل يمكن الأكل بعد شرب زيت الخروع؛ حيث إن شربة زيت الخروع يستخدم في علاج الإمساك عند البالغين فهي تعمل كـ الملين ويمكن استهلاكها لكل من الأطفال والكبار، لذا سنوضح لكم فيما يلي نوعية الأكل بعد شرب زيت الخروع.
ولا يمكن الأكل بعد شرب زيت الخروع لكي يعطي مفعولا كاملا، وفي حالة علاج الإمساك، عليك بتناول ملعقة طعام واحدة من شربة زيت الخروع الطبي قبل النوم لمدة ثلاث ليال متتالية لعلاج الإمساك، مع تكرار ذلك مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وتجنب الأكل بعد شرب زيت الخروع بساعة.
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وإن أردت بعد مرور ساعة الأكل بعد شرب زيت الخروع، فعليك تناول طعامك خفيفًا وسهلًا للغاية، وتجنب الخضار والفواكه النيئة، وذلك حتى يتم التخلص من السموم من المعدة بشكل نهائي.
لذا يجب الانقطاع عن الأكل بعد شرب زيت الخروع، مع تناوله على معدة فارغة، ويمكن تناوله عبر إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع الطبي إلى كوب من عصير البرتقال الطازج، ويتم خلطه وشربة بسرعة، ومن ثم يتم الانتظار لمدة نصف ساعة، مع شرب كوبًا واحدًا من الماء الساخن، ثم يتم الانتظار لمدة 15 دقيقة، مع شرب كأسين من الماء الدافئ.
ويجب تجنب الأكل بعد شرب زيت الخروع، وعند تناول الطعام علينا بتجنب الأطعمة المليئة بالتوابل و المقلية والحارة، و تجنب تمامًا تناول أي اطعمة من الخضروات والفاكهة النية.