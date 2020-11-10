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مرأة

بجنية واحد فقط.. تنظيف وتلميع براد الشاي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
بجنية واحد فقط تنظيف
بجنية واحد فقط تنظيف وتلميع براد الشاي
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أسماء عبد الحفيظ

براد الشاي من الأواني التي يتغير لونها سريعا خاصة مع كثرة استخدامه وغلي الشاي به دائمًا، وهو ما يجعله شديد السواد من الداخل ومع نسيانه بالخطأ قد يحترق ويصعب استخدامه مرة أخرى، لكننا سنتعرف على طريقة تنظيف البراد المحروق بخطوات ومكونات بسيطة، للشيف زينب مصطفى.

خطوات تنظيف البراد:
- يشطف البراد من بقايا الشاي جيدًا.
- يملأ البراد بمياه نظيفة ويرفع على النار.
- عند غليان المياه يوضع نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات في البراد.

ملحوظة: عند وضع البيكربونات يرفع البراد من النار ويوضع في الحوض لأن البيكربونات سيحدث فورانا شديدا.
- وعند هدوء الفوران يوضع الصابون السائل.

- يترك البراد قليلًا حتى تهدأ حرارة المياه.
- يفرك البراد بالليفة العادية والسلك مع الخليط السابق "الماء الدافئ - الصابون - البيكربونات".
- بعد تمام الفرك الجيد لجميع أجزاء البراد يفرغ محتواه ويشطف أكثر من مرة بالماء النظيف.
- بعد تمام شطف وتنظيف البراد يملأ بالماء النظيف ويترك للغليان ثم يتم رمي المياه وعدم استخدامها للتخلص من بقايا الصابون حتى لا تتلف المياه بعد ذلك عند الاستخدام العادي.​

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