ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟

وقد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير ، قد يحسن الكافيين أيضًا الأداء البدني من خلال تعبئة الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية وإتاحتها للاستخدام كطاقة .





ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية قد تحمي من السرطان، وتظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

ويمكن أن يكون للمركبات النشطة بيولوجيًا في الشاي الأخضر تأثيرات وقائية مختلفة على الدماغ، قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف ، وهو اضطراب تنكسي عصبي شائع لدى كبار السن.







