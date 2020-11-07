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ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:00 م
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر
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نهى هجرس
يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر المشروبات صحة على هذا الكوكب، فهو محمل بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية.

وتشمل هذه الوظائف:

تحسين وظائف المخ
فقدان الدهون
الحماية من السرطان
تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب
قد يكون هناك المزيد من الفوائد الصحية المحتمل وفقًا لما قدمه موقع "healthline"....

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، بما في ذلك مادة كاتشين تسمى EGCG، ويمكن أن يكون لهذه المواد المضادة للأكسدة تأثيرات مفيدة متنوعة على الصحة.

ويحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة ولكنها كافية لإحداث تأثير، كما أنه يحتوي على الحمض الأميني L-theanine ، والذي يمكن أن يعمل بشكل تآزري مع الكافيين لتحسين وظائف المخ.

وقد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير ، قد يحسن الكافيين أيضًا الأداء البدني من خلال تعبئة الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية وإتاحتها للاستخدام كطاقة .

ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية قد تحمي من السرطان، وتظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

ويمكن أن يكون للمركبات النشطة بيولوجيًا في الشاي الأخضر تأثيرات وقائية مختلفة على الدماغ، قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف ، وهو اضطراب تنكسي عصبي شائع لدى كبار السن.





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