ضعي الشاى الأخضر على شعرك وشاهدى ماذا يحدث

الشاي الأخضر علاج عشبي لتساقط الشعر، أظهرت دراسة حديثة على الفئران التي تناولت مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر نتائج واعدة كعلاج طبيعي لتساقط الشعر ، ولكن لم يتم إجراء دراسات بشرية لتأكيد هذه التأثيرات.





الشاى الأخضر

وفقا لما نشره موقع هيلثي، يتم استخدام الشاى الأخضر على نطاق واسع في الهند للمساعدة على نمو الشعر.

إليك طريقة عمل ماسك الخردل والشاي الأخضر:

المكونات لعمل ماسك الخردل والشاى الأخضر :

2 ملعقة كبيرة شاي أخضر طازج

1 ملعقة كبيرة بودرة خردل

1 صفار بيض

طريقة الاستخدام:

1- امزجي جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يتكوّن لديك معجون كريمي، ويمكنك إضافة المزيد من الشاي الأخضر لتقليل سماكة المزيج.

2- ضعي المزيج على الشعر جيدًا حتى يتخلله، ثم قومي بتغطية الشعر، واتركي الشعر لمدة تتراوح بين 15 – 25 دقيقة، واشطفي الشعر بعدها بالشامبو المناسب.

3- كرري عمل الماسك السابق من 3 الى 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلي على شعر صحي وأكثر كثافة.

