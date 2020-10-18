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مرأة

بمكون من مطبخك .. دراسة تكشف عن علاج سحري يمنع تساقط الشعر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:31 م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
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حياة عبد العزيز
يعتبر تساقط الشعر حالة شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص، ولها أكثر من سبب مثل الإصابة بالثعلبة، أو الأنيميا. 

وكشفت دراسة جديدة عن جل نباتي يتم وضعه على الفروة لوقف ترقق الشعر. 

ويمكن أن يكون تساقط الشعر جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة، وفي معظم الأحيان يمكننا حتى أن نفقد ما يصل إلى 100 شعرة في أجسادنا كل يوم ، حتى دون أن نلاحظ ذلك، لكن يمكنك إطالة عمر خصلات شعرك باستخدام هلام الثوم بانتظام. 

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن تساقط الشعر يمكن أن يكون بسبب عدد من الحالات المختلفة، ويمكن أن يؤدي الإجهاد أو فقدان الوزن أو حتى نقص الحديد إلى شكل من أشكال تساقط الشعر. 

ولكن هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها والتي قد تساعد في منع بعض أنواع تساقط الشعر ، بما في ذلك الثعلبة.

ويُزعم أن إحدى أسهل الطرق لتحفيز نمو الشعر في المنزل هي ببساطة استخدام جل الثوم على فروة رأسك.

يعتبر جل الثوم أحد أفضل العلاجات الطبيعية لتساقط الشعر، وفقًا لباحثي جامعة كاليفورنيا في إيرفين.

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي تعتبر ضرورية للحماية من المزيد من تساقط الشعر.

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الثوم غني أيضًا بفيتامينات B و C ، وكذلك المنجنيز والسيلينيوم ، وكلها تعزز صحة الشعر.

إذا قررت استخدام هلام الثوم على شعرك كعلاج طبيعي لتساقط الشعر، يجب عليك التحدث إلى الطبيب أولًا.

وجاء في البيان "ينتمي الثوم [Allium sativum] إلى جنس Allium مع البصل والبصل الأخضر والكرات والثوم المعمر.

وتنتج هذه النباتات مركبات الكبريت العضوي، والتي لها تأثيرات مضادة للميكروبات، ومضادة للمناعة ومضادة للالتهابات.

وأضاف موقع Healthline الطبي: "الثوم عند استخدامه موضعيًا أو كجزء من نظامك الغذائي، له خصائص قد تساعد في نمو الشعر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
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