إعلام الأزهر تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. وتؤكد أهمية حسن الاقتداء به

نظمت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، احتفالًا بالمولد النبوي ، بحضور عميد كلية الإعلام الدكتور غانم السعيد، والدكتور "رضا أمين" وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور "رمضان إبراهيم" رئيس قسم العلاقات العامة بالكلية، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب





وفي كلمته الافتتاحية تناول "السعيد" جانبًا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وطيفًا من سيرته العطرة، مؤكدًا أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الاقتداء متمثلا في سلوكنا ومعبرا عن مدى حبنا له صلى الله عليه وسلم.





وفي سياق متصل أكد "أمين" أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بإحياء سنته في أفعالنا، وفي معاملاتنا، مشيدًا بالجهود الحثيثة لشيخ الأزهر الشريف في الدفاع عن الإسلام والنبي صلي الله عليه وسلم، موجهًا الطلاب إلى أن الامتثال لأوامر النبي صلى عليه وسلم وللدين الإسلامي تقضي أن يجتهد الطلاب في طلب العلم، وأن يحرصوا على القراءة والاطلاع المستمر، لما لذلك من أهمية كبيرة في بناء الشخصية الإعلامية التي ينبغي أن تتسم بعلو وتنوع الثقافة.