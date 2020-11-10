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أخبار العالم

عقب إعلان السلام مع أذربيجان.. محتجون يقتحمون مقر الحكومة الأرمينية.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
احتجاجات في أرمينيا
احتجاجات في أرمينيا
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شريف سيد
اقتحم محتجون، اليوم الثلاثاء، مبنى الحكومة الأرمينية، عقب الإعلان عن توصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان في منطقة قره باغ، وذلك اعتراضا على هذا الاتفاق. 

وقام المحتجون بتحطيم بعض الأثاث في مبنى الحكومة الأرمينية، مؤكدين على رفضهم لعقد هذا الاتفاق. 

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سريان وقف إطلاق النار بين ارمينيا وأذربيجان في قره باغ، اعتبارا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء. 

وقال بوتين وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية إنه سيتم نشر قوات حفظ سلام روسية في إقليم ناجوراني كاراباخ، بين أرمينيا وأذربيجان. 

وأضاف بوتين أن كلا من أذربيجان وأرمينيا، سيتوقفان عند المواقع التي وصلتا إليها، كما ستفتح جميع الطرق في ناجوراني كاراباخ، كما سيتبدلان الأسرى. 

وأعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب.

وتصاعدت حدة القتال إلى أعنف مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما لقي نحو 30 ألف شخص مصرعهم.

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