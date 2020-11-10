على طريقتها الخاصة.. إنجي المقدم تهنئ إياد نصار بعيد ميلاده

شاركت الفنانة إنجي المقدم ، صورة جديدة لها عبر حسابها ب موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت فى الصورة برفقة الفنان إياد نصار تهنئه بعيد ميلاده.





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وهنأته كاتبة:" عيد ميلاد سعيد ايدو ديدو يا صديقى .. للكثير من التحدث كثيرا و الترابط بيننا .. كل سنه وانت طيب يا صديقي تعيش و اكلك ودانك".





وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.



