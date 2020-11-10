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فن

على طريقتها الخاصة.. إنجي المقدم تهنئ إياد نصار بعيد ميلاده

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة إنجي المقدم، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فى الصورة برفقة الفنان إياد نصار تهنئه بعيد ميلاده.

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وهنأته كاتبة:" عيد ميلاد سعيد ايدو ديدو يا صديقى .. للكثير من التحدث كثيرا و الترابط بيننا .. كل سنه وانت طيب يا صديقي تعيش و اكلك ودانك".

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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