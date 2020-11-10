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أخبار البلد

القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات  374 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا. 

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ، أشار فيه إلي أن المستحقات  بلغت 752 ألفًا و449 دولارًا، أى ما يعادل 11 مليونًا و 882 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك قيمة القائمة القائمة الخامسة عشر ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق  العمالي طلعت السيد ، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي أسماء المستحقين :


القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن

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