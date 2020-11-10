مجدي الهواري يشارك متابعيه صورة من ملعب التنس.. شاهد

شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر مجدي الهواري، من أحد ملاعب التنس، وكتب معلقا على الصورة: "صباح الخير وحشتوني ".





ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت أبرز التعليقات علي الصورة كالتالي:

- صباح النشاط

- وحشتنا احنا كمان اوي

- التنس ده تحفة





كان المخرج مجدى الهوارى أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي أول الشهر المقبل .



