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فن

مجدي الهواري يشارك متابعيه صورة من ملعب التنس.. شاهد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:44 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
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ندى فكرى
شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر مجدي الهواري، من أحد ملاعب التنس، وكتب معلقا على الصورة: "صباح الخير وحشتوني ".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت أبرز التعليقات علي الصورة كالتالي:
- صباح النشاط
- وحشتنا احنا كمان اوي
- التنس ده تحفة

كان المخرج مجدى الهوارى أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي أول الشهر المقبل .

مسرحية " حزلقوم" تأليف حسن  المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي. 
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صباح الخير 🙏وحشتوني 😊

A post shared by Magdy Elhawary (@magdyalhawary) on

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