بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: المشروع الأبيض

جاء الرئيس السابق ترامب ليعيد احياء المشروع الابيض. واستطاع ترامب ان يقسم المجتمع والدولة الامريكيين حول قيم هذا المشروع. صدر كتاب ويليام إتش فراي الأخير ، " انفجار التنوع: كيف تعيد التركيبة السكانية العرقية الجديدة تشكيل أمريكا " 2018العام. وظهر فى التعداد السكاني الجديد أهمية الأقليات العرقية كمحرك ديموغرافي أساسي للنمو المستقبلي للأمة .





والتوجهات الجديدة هى شيخوخة بطيئة النمو ، وانخفاض عدد السكان البيض. تشير الإحصائيات الجديدة إلى أن الأمة ستصبح "أقلية بيضاء" في عام 2045. خلال ذلك العام ، سيشكل البيض 49.7 بالمائة من السكان على عكس 24.6 بالمائة من ذوي الأصول الأسبانية ، و 13.1 بالمائة للسود ، و 7.9 بالمائة للآسيويين ، و 3.8 بالمائة من السكان.





السكان متعددي الأعراق. هذا التحول هو نتيجة اتجاهين. أولًا ، بين عامي 2018 و 2060 ، ستستمر المكاسب في مجتمعات الأقليات العرقية مجتمعة ، حيث تنمو بنسبة 74 في المائة. ثانيًا ، خلال هذا الإطار الزمني ، سيشهد السكان البيض المسنون مكاسب فورية متواضعة حتى عام 2024 ، ومن ثم سيشهدون انخفاضًا طويل الأجل حتى عام 2060 ، نتيجة لعدد وفيات أكثر من المواليد .





من بين الأقليات ، من المتوقع أن يكون أكبر نمو للسكان متعددي الأعراق ، الآسيويين والأسبان مع معدلات نمو 2018-2060 تبلغ 176 و 93 و 86 في المائة على التوالي. معدل النمو المتوقع للسود هو 34 في المائة. يختلف المصدر الديموغرافي للنمو عبر المجموعات.





على سبيل المثال ، تساهم الهجرة في ثلث نمو ذوي الأصول الأسبانية خلال هذه الفترة الزمنية ، ويعزى الباقي إلى الزيادة الطبيعية (زيادة المواليد على الوفيات). بين الآسيويين ، تساهم الهجرة في ثلاثة أرباع النمو المتوقع. هذه التوقعات الجديدة تختلف عن تلك التي التعداد تم إصداره سابقًا في عام 2014. وتوقع هؤلاء نقطة تحول أقلية بيضاء في عام 2044 بسبب الهجرة المتوقعة الأكبر ونموًا أكبر إلى حد ما للعديد من مجموعات الأقليات. كان النمو الوطني أيضًا أكبر إلى حد ما في توقعات عام 2014. كان من المتوقع أن يصل عدد سكان الولايات المتحدة إلى 400 مليون في عام 2051 مقارنة بـ 2058 في التوقعات الجديدة.





لأن الأقليات كمجموعة أصغر من البيض ، فإن نقطة تحول الأقليات البيضاء تأتي في وقت أبكر بالنسبة للفئات العمرية الأصغر. كما هو مبين في الشكل 3 ، تشير توقعات التعداد الجديدة إلى أنه بالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا - سكان ما بعد الألفية - فإن الأقليات سوف يفوق عدد البيض في عام 2020. بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا - أفراد القوة العاملة الأصغر سنًا والسكان في سن الاقتراع - ستحدث نقطة التحول في عام 2027.





تشير توقعات التعداد الجديدة إلى أنه بالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا - السكان ما بعد الألفية - سوف يفوق عدد الأقليات عدد البيض في عام 2020. تحدث نقطة التحول هذه في وقت لاحق بالنسبة للفئات العمرية الأكبر سنًا ، مما يعني أن كبار السن ، الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر ، سيظلون في الأغلبية من البيض بعد عام 2060. ويمكن أن يُعزى هذا الأخير على المدى القريب إلى قوة استمرار طفرة المواليد البيضاء . في الواقع ، خلال الفترة الزمنية 2018-2060 ، كانت الفئة العمرية البيضاء الوحيدة التي لا تفقد السكان هي الفئة العمرية 65 وما فوق ، وهي فئة عمرية تنمو بشكل عام أسرع بكثير من أي فئة أخرى.





من الواضح أن نمو الأقلية الشابة في البلاد - الذي يُعزى إلى مزيج من الهجرة والمواليد في الماضي والحاضر بين مجموعات الأقليات الأصغر سنًا - هو الذي يمنع الأمة من الشيخوخة بشكل أسرع مما كان يمكن أن يكون عليه الحال بخلاف ذلك. في ذلك الوقت ، سيشكل البيض 36 بالمائة فقط من السكان دون سن 18 عامًا ، ويمثل اللاتينيون 32 بالمائة. يتناقض هذا بشكل حاد مع مساهمة الأقلية لكبار السن في البلاد ، والذين سيظلون أكثر من نصفهم من البيض.





نظرًا لأنه من المتوقع أن تمثل الأقليات العرقية جميع النمو السكاني للشباب في البلاد على مدار الـ 42 عامًا القادمة ، فإنها ستعمل على إبطاء سرعة الشيخوخة الوطنية بشكل حاد. بالفعل في عام 2018 ، سيكون هناك عدد أكبر من كبار السن من البيض أكثر من الأطفال ووفيات البيض أكثر من المواليد وفقًا لتوقعات التعداد. ومع ذلك ، لن يكون الحال كذلك بالنسبة للأقليات مجتمعة للإطار الزمني المتوقع 2018-2060.





ستكون الأقليات مصدر كل النمو في شباب الأمة وسكانها في سن العمل ، ومعظم النمو في ناخبيها ، والكثير من النمو في المستهلكين وقاعدتها الضريبية في المستقبل كما نرى. ومن ثم ، فإن السكان الأكبر سنًا الذين يتزايدون بسرعة أكبر ، ومعظمهم من البيض ، سيعتمدون بشكل متزايد على مساهماتهم في الاقتصاد والبرامج الحكومية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. يشير هذا إلى ضرورة استمرار الاستثمار في الشباب والشباب المتنوعين في البلاد مع استمرار تقدم السكان في العمر. في عام 2060 سيشمل البيض 36 في المائة فقط من السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، ويمثل اللاتينيون 32 في المائة.





وتم توثيق مشروع البياض فى Inside the White / Caucasian Box فيلم وثائقي تفاعلي عام 2014 يبحث في كيفية تجربة الأمريكيين الذين يُعرفون بأنهم "بيض" عرقهم. من إنتاج المخرجة الوثائقية ويتني داو وإنتاجها بالاشتراك مع فيلم وثائقي أمريكي ، يخطط المشروع لإجراء 1000 مقابلة مع أشخاص بيض من جميع الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية والمحليات حيث يتم استجوابهم حول "علاقتهم وفهمهم لبياضهم." "مشروع البياض: داخل الصندوق الأبيض / القوقازي" هو الجزء الأول من مشروع أكبر مقترح. وهي عبارة عن مجموعة من 21 مقابلة تم تصويرها في بوفالو ، نيويورك في يوليو 2014. تقدم إحصائية في نهاية كل مقابلة معلومات تم التحقق منها والتي تكشف كيف يتماشى تصور المشاركين مع المعلومات الديموغرافية ذات الصلة ، والبحوث والبيانات. أحدث جزء ، " Intersection of I " ، عبارة عن مجموعة من 23 مقابلة تم تصويرها في دالاس ، تكساس في يوليو 2015 وتم إصدارها في أبريل 2016. تتميز هذه الدفعة الثانية بمقطع عرضي لجيل الألفية ، والكسالى ، والمضربين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 27 عامًا ، الذين يشاركون وجهات نظرهم حول العرق والهوية. تقاطع أنا كان تركيبًا في Tribeca 2016 Festival Hub .





في البيان الفني الرسمي ، يلاحظ ويتني داو أنه "في حين أن العديد من المشاريع الإعلامية قد بحثت في تاريخ وثقافة وتجربة الأقليات الأمريكية المختلفة ، كان هناك فحص أقل بكثير لكيفية تفكير الأمريكيين البيض وتجربتهم في بياضهم وكيف تشكل الثقافة البيضاء مجتمعنا." يهدف مشروع البياض إلى دراسة مفهوم البياض وكيفية معالجة الأشخاص البيض هويتهم العرقية في مشروع إعلامي متعدد المنصات. الهدف من المشروع هو إثارة نقاش مثمر حول دور البياض في أمريكا وحث الأمريكيين البيض على الاستثمار بشكل كامل في النقاش حول دور العرق في أمريكا. كان مشروع Whiteness Project بقيادة ويتني داو وشركته الإنتاجية Two-Tone Production (شارك في تأسيسها ماركو ويليامز ) ، بالاشتراك مع POV . تم تصميم الموقع وتطويره بواسطة Studio Kudos Strategy ، Design and Development. يشمل المتعاونون النقديون في المشروع مايكل روك من شركة 2X4 وماركو ويليامز من شركة HipTruth Productions. تم تصوير الدفعة الأولى من مشروع Whiteeness في بوفالو ، نيويورك في يوليو 2014 ، بينما تم تصوير الدفعة الثانية في دالاس ، تكساس في يوليو 2015. وجدت ويتني داو مشاركين في مشروع W hiteness Project من خلال توجيه دعوة للأشخاص البيض المهتمين في بوفالو للحديث عن البياض على شريط.





تختلف الأصوات في مشروع البياض حسب الجنس والعمر والدخل ، لكنها جميعًا تعبر بصراحة عما يعنيه أن تكون أبيض في بلد متنوع بشكل متزايد. قال أحد المشاركين "لا أشعر شخصيًا أنني استفدت من كونني أبيض. هذا لأنني نشأت فقيرًا نسبيًا". "والدي كان يعمل في مصنع." هذه هي أنواع التعليقات التي لم تتم تصفيتها والتي كان المخرج ويتني داو يأمل في سماعها عندما بدأ في تسجيل مجموعة من الأشخاص البيض ، وكان يأمل في تحويل ردودهم إلى مقاطع فيديو تفاعلية استفزازية. أرادت المخرجة ويتني داو أن يتحدث الأشخاص البيض بصراحة عن عرقهم من أجل مشروع Whiteeness .





ويتني داو يقول: "كنت في الأساس أعطي الناس الإذن لمناقشة هذا الأمر". "وأعتقد أن هناك جوعًا كبيرًا في هذا البلد للتعامل مع هذا الموضوع." اكتشف داو أن لديه مشكلاته الخاصة مع العرق عندما تحدث هو ومساعده المتكرر ، المخرج الأمريكي من أصل أفريقي ماركو ويليامز ، إلى مجموعة من طلاب شيكاغو قبل بضع سنوات. سألته فتاة في الصف السابع عما تعلمه عن هويته البيضاء من خلال العمل مع ويليامز. يوضح: "أدركت أنني لم أفكر كثيرًا في هويتي البيضاء".





لقد جعل داو يتساءل عما إذا كان بإمكان البيض فحص هويتهم العرقية أكثر إذا كانت لديهم نقطة انطلاق ومكان آمن للتحدث. لقد وجه دعوة للناس البيض المهتمين في بوفالو للحديث عن البياض على شريط. لقد عمل مع طاقم من البيض بالكامل ، وسجل دون ذكر الأسماء على أمل أن يشجع ذلك رعاياه على أن يكونوا صريحين.

و مشروع البياض تم تصويره في بوفالو، نيويورك.





صرح أحد المشاركين "رأيه الصادق بأن العرق الأبيض هو اليوم الذي يتم التمييز ضده". يتابع: "لقد أجريت امتحانات للدخول في مجالات التجارة الماهرة ، مثل كهربائي ، ميكانيكي متجر الآلات. حصلت على درجات جيدة في الامتحانات والأشياء ، لكنني لم أحصل على هذه الوظائف لأن الأقليات كان عليها أن تملأها. " شعرت داو أن هذه الشهادات تظهر "قلقًا حقيقيًا بشأن التركيبة السكانية سريعة التغير في هذا البلد". وهو يعتقد أن سكان المناطق الأكثر كسادًا مثل بوفالو "يشعرون بالضيق الاقتصادي للركود ، ويشعرون أنهم قد تم استبعادهم". يقول داو إنه كان من المهم بالنسبة له أن يضع المشروع خارج الجنوب في واحدة من أكثر مدن البلاد تفرقة عنصرية. "أردت حقًا أن أفعل شيئًا في الشمال أو الشمال الشرقي ،" يشرح. "لأنني أشعر في الكثير من الوقت ، عندما تفعل شيئًا ما بشأن العرق ، يعتقد الناس أنه قضية جنوبية ، وأردت حقًا جعلها في متناول المزيد من الناس."





تقول كاثرين أور ، التي تُدرِّس دراسات الهوية النقدية في كلية بيلويت في ويسكونسن: "ليس من المعتاد أن يفكر البيض في عرقهم". وتقول إن العديد من الأشخاص البيض الذين لا يشعرون بامتياز يناضلون ضد فكرة أن العرق يمنحهم ميزة متأصلة. "أعتقد أن الناس البيض قد استثمروا بشكل رهيب في هذه المسأله ،". "لا نريد التفكير في كيفية ارتباط ما لدينا بما لا يملكه الآخرون." تقول ويتني داو إن مشروع التبييض هو الخطوة الأولى للأشخاص البيض للبدء في التفكير في كيفية ارتباط العرق بالامتياز .







