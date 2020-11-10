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أخبار العالم

نتنياهو: دول عربية أخرى ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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سمر صالح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حلم السلام الحقيقي في الشرق الأوسط يتحول إلى واقع يومي.

وأضاف نتنياهو،خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي للتصويت على الاتفاق مع البحرين: "دول عربية أخرى ستنضم إلى عملية السلام". 

وتابع أن اتفاقيات السلام إنجاز تاريخي ضخم نحو شرق أوسط مختلف، مضيفا: "عملت منذ 38 عاما بلا كلل لتقوية علاقتنا مع الولايات المتحدة.. لدي علاقة دافئة وطويلة الأمد مع جو بايدن منذ عام 1982". 

ومنتصف أكتوبر الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة وصفت بـ"التاريخية".

حينها، شهد الكنيست مداولات استمرت 9 ساعات، قبل أن يصوت 80 نائبا لصالح المعاهدة وعارضها 13 نائبا، فيما تغيب 27 نائبا عن التصويت.

وفي 15 سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة معاهدة سلام فتحت أبواب تعاون غير مسبوق.

وقبل ساعات من التصويت على اتفاق السلام مع البحرين، كشف تقرير صحفي عن اعتزام إسرائيل إرسال أول وفد للسودان يوم الأحد المقبل لتعزيز السلام بين البلدين.

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