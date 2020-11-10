هيئة مكتب الشيوخ تجتمع لبحث الاستعدادات لإقرار اللائحة

بدأ منذ قليل اجتماع هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وهو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الأول الذي شهد اعتماد تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس. و من المقرر ان يناقش الاستعدادات لاقرار اللائحة





ووفقا لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في المادة (18) يضع مكتبُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطةً لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.





ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقًا لأحكام هذه اللائحة.





وكانت اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد يوم 17 نوفمبر الجاري بحيث يُعرض عليها المسودة النهائية، بعد انتهاء لجنة فرعية معنية بالصياغة مع الأمانة العامة للمجلس من دراسة المواد المرجأة وضبط صياغة كافة النصوص.



