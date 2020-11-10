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أخبار العالم

بريكست.. بوريس جونسون يتلقى لطمة قاسية داخل البرلمان البريطاني

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مُني بهزيمة ساحقة في مجلس اللوردات (الغرفة العليا في البرلمان البريطاني) بسبب تشريع يسمح للحكومة بخرق بنود اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".


وقالت "بي بي سي" إن الحكومة تعرضت لهزيمة ساحقة بسبب تشريعها المثير للجدل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يضم مشروع قانون السوق الداخلية فقرات تلغي أجزاء من اتفاقية البريكست.


وأضافت أن أعضاء مجلس اللوردات صوتوا بأغلبية 433 صوتًا مقابل 165، لصالح إلغاء جزء من مشروع القانون من شأنه أن يسمح للوزراء بخرق القانون الدولي.


من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها ستعيد البنود عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم الشهر المقبل.


يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات التجارية بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في لندن حيث يحاولون التوصل إلى اتفاق حول شراكة اقتصادية مستقبلية.


وجاء الرفض القوي لخطة الحكومة للتعبير عن قلق البرلمان من أن الوزراء مستعدون لخرق القانون الدولي. وكان عدد من قادة حزب المحافظين القدامى من بين أولئك الذين صوتوا لإزالة البنود المثيرة للجدل من مشروع قانون السوق الداخلية، الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي.


وأشارت الهيئة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، كان قد أعرب عن قلقه من تأثير هذه التغييرات على اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية، بينما تصر الحكومة البريطانية على أن البنود كانت بمثابة شبكة أمان ضامنة بالقول إن عليها "واجب ضمان استمرار وصول الشركات والمنتجين في أيرلندا الشمالية إلى المملكة المتحدة دون قيود".

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