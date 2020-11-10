وزير التنمية المحلية يثني على جهود دمياط في ملف تقنين الأراضي

توجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجميع العاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة بالمحافظة نظرًا لما تم تحقيقه من جهود لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بملف تقنين أراضى الدولة بمحافظة دمياط.





وعلى جانب آخر.. أشادت الدكتورة منال عوض بحرص المواطن الدمياطى بالتقدم بطلبات تقنين الأوضاع مما ساهم وبشكل كبير فى مساعد الجهزة المختصة على نهو كافة الإجراءات الخاصة بذلك الملف.





وأوضحت ، بأن المحافظة قد قامت باستقبال طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بأراضي الدولة من قبل المواطنين وقدمت كافة التسهيلات المتاحة لهم.





وأضافت أنه تم تحقيق انجاز كبير في ملف تقنين الاوضاع الخاص باراضي الدولة وانهاء كافة الاجراءات وبالفعل قام الالاف من المواطنين بالمبادرة بتقنين أوضاعهم.





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