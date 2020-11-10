"الأمم المتحدة والترجمة الشفهية عن بعد.. التحديات والحلول".. ندوة بالسن عين شمس

اقرأ أيضا :

يحاضر في الندوة كبيرو مترجمي الأمم المتحدة.

للمشاركة في الندوة يرجى التسجيل بالاميل الجامعي عبر الرابط التالي:

وأشارت الكلية انه يمكن المشاركة في الندوة لطلاب الدراسات العليا فقط في كافة التخصصات منوه ان التسجيل متاح حتى تاريخ 26/11/2020.

الجدير بالذكر شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في المؤتمر الدولي الأول للحزام والطريق - حول التنمية الخضراء، و الذي نظمته جامعة الشعب الصينية أكبر جامعة حكومية للحزب الحاكم بجمهورية الصين الشعبية.





وخلال المؤتمر الذي شارك به ممثلون من مختلف الدول الواقعة على خارطة الحزام والطريق و البالغ عددها 64 دولة ، أكد أ.د. محمود المتيني في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس على ضرورة العمل المشترك لمواجهة مختلف الأزمات البيئية و تحديات التنمية المستدامة، لافتًا أن الوضع الراهن يضع مسئولية كبرى على الأجيال الحالية من أجل ترك بيئة أفضل لأجيال المستقبل.









وقد أفردت وسائل الإعلام الصينية ومواقع الجامعات تغطية واسعة لمشاركة رئيس جامعة عين شمس في المؤتمر خاصة في ظل دخول مبادرة الحزام و الطريق عامها السابع.





يذكر أن جامعة عين شمس تعد الأولى إفريقيًا و الثانية عالميًا التي وقع عليها اختيار جمهورية الصين الشعبية لتكون مقرًا لتأسيس مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير .