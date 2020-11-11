







وتعتبر البيتزا من الوجبات المحبوبة لدى الاطفال والكبار، فاكتشفي أسهل طريقة لإعداد عجينة البيتزا الهشة والطيبة، بمقادير واضحة وسهلة.









مكونات تحضير بيتزا سهلة في 5 دقائق





ماء دافئ

ملعقة ملح

ملعقتان خميرة

4 دقيق

رشة سكر

ربع زيت زيتون

طماطم مقطعة

فليفلة مقطعة

صلصة

فطر مقطع

جبن









طريقة تحضير بيتزا سهلة في 5 دقائق





- في وعاء صغير الحجم، اخلطي الماء، الخميرة والسكر ثم اتركي الخليط جانبًا لـ5 دقائق حتى يتفاعل.

2- أخلطي الدقيق والملح في وعاء عميق، اضيفي خليط الخميرة الزيت مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.





- قومي بدعك العجينة على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق لحوالى 10 دقائق لتصبح لينة.





- كوّري العجينة الى كرة كبيرة، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غلّفيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمّر.





- قسمي العجينة الى قسمين ثم افرديها على سطح صلب حتى تصبح متوسطة السماكة.





- إدهني العجين بالقليل من صلصة البيتزا ثم وزّعي الطماطم، الفليفلة، الفطر والجبن المبشور على الوجه.





- وزعي العجين في صواني فرن مدهونة بالقليل من الزيت ثم ادخليها الى فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج.





- أخرجي الصواني من الفرن ثم ادخليها تحت الشواية حتى تتحمّر البيتزا قبل التقديم.

































مقادير عمل عجينة البيتزا سهلة وسريعة

دقيق

خميرة

بيكنج بودر

ملح

زيت زيتون

سكر

حليب بودر

ثوم بودر

ماء طافئ









- اخلطي الماء والملح والسكر والخميرة والزيت معا لمدة ٥ دقائق، وفي وعاء آخر اخلطي الدقيق مع ثوم بودرة وحليب البودرة والبيكنج باودر.





- اضيفي خليط الماء والخميرة الي خليط الدقيق واعجني المكونات معا لمدة ربع ساعة أما بيدك أو بالماكينة الخاصة بالعجن، حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة.





- ‏ رشي عليها ملعقة زيت زيتون وغطيها اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

















مقادير تحضير عجينة البيتزا





دقيق

جبن

طماطم

فكر

فليفلة

زيتون

زيت

ماء

بيكنج بورد













- ‏افردي عجينة العشر دقائق على السطح المراد العمل عليه مع رشة طحين.





- ‏انقلي العجينة لصينية الفرن، وتخلصي من الأطراف الزائدة وفردي صوص البيتزا الجاهز على العجينة.





- ‏وزعي الفليفلة الخضراء، والبصل، والفطر، والطماطم، والزيتون الأسود.





- ‏وزعي جبن الموزاريلا المبشور، والأعشاب الإيطالية.





- ‏أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 190 لمدة 20 دقيقة ‏وقطعيها وقدميها ساخنة أو دافئة





















مقادير عمل البيتزا السريعة





3 أكواب دقيق

كوب ماء

2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة وربع صغيرة ملح

2 ملعقة طعام زيت زيتون

2 ملعقة طعام دقيق ذرة

6 ملاعق طعام نيدو بودرة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ربع ملعقة صغيرة بصل بودرة

2ملعقةصغيرة خميرة









طريقة عمل البيتزا السريعة





- خلط الماء و السكر و الملح وزيت الزيتون و السكر و الخميرة في وعاء متوسط إلى أن تتفاعل الخميرة .

- جميع المكونات الجافة مع بعض ونخلط الجميع ونعجن جيدا لمدة من 8- 10 دقائق إلى أن تتكون لدينا عجين طرية و لكن لا تلصق باليد.

- نغطيهاو نضعها في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة ثم نقسمها إلى ثلاث كور متساوية ونفردها على سطح مرشوش دقيق ثم تستخدم بالمكونات المفضلة لديك.













مقادير اسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل بالصور









2 كوب ونصف من الدقيق

خميره

ربع فنجان من زيت الزيتون

1 كوب من الماء الدافئ

ربع ملعقة حجم صغير من السكر

رشة من الملح





تحضير اسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل بالصور





- نحضر وعاء ثم نضع به الدقيق ونضيف الزيت والسكر والملح.

- نحضر كوب ونضع به الماء الدافئ مع الخميرة ثم نضيفها إلى الخلطة السابقة.

- الأن نقوم بمزج كل من المكونات مع بعضهم جيدًا حتى نحصل على قوام مناسب للعجين يمكننا إضافة القليل من الماء.

- نقوم بتغطية الوعاء بشكل جيد ثم نضعة بمكان دافئ ثم نترك العجين حتى يتخمر لمده تصل إلى ساعة.

- نحضر صينية ثم نضع بها العجين ونقوم بفرده جيدًا ونساوى الأطراف ثم نترك العجين لمدة تصل إلى ربع ساعة حتى يهدأ.

- نوزع عليه صوص البيتزا بشكل جيد ويصبح العجين جاهز كما يمكننا وضع الحشو على حسب الرغبة.

- نجهز الفرن على درجة حرارة 180 ونضع صينية البيتزا به ثم تترك لمده تصل إلى 15 دقيقة او حتى تنضج.

- بعد أن تنضج البيتزا نقوم بإخراجها من الفرن ونضعها فى طبق ونقسمها على حسب الرغبة

















مقادير عمل البيتزا الإيطالي









ملعقة طعام خميرة

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

‏كوب وربع حليب ساخن

‏45 مللي جرام من كوب الجبنة المطبوخة





طريقة عمل البيتزا الإيطالي









- احضري وعاء و أضيفي الحليب و الخميرة و السكر ، مع وضع الجبنة المطبوخة، اخلطيهم جيد واتركيها 15 دقيقة لترتاح العجينة .





- احضري وعاء أخر و ضعي الطحين و الملح و اخلطيهم جيدا .





- أضيفي الطحين تدريجيا على خليط الخميرة و اعجني جيدا .





- رشي طحين على بلاطة و اعجني العجينة عليها لمدة 5 دقائق .





- ضعي سائل الجبنة المطبوخة ، واتركي العجينة في الوعاء واتركيها تتخمر لمدة 45 دقيقة .





- بعد ذلك اعجنيها جيدا وافرديها بالصينية اخبزيها لمدة 30 دقيقة بالفرن.





















مقادير عمل البيتزا الايطالية مثل المطاعم





2كوب دقيق

معلقه كبيرة لبن بودر

٢ معلقه زيت زيتون

رشة ملح

ماء دافئ

خميرة فورية

رشة سكر













طريقة عمل البيتزا الايطالية مثل المطاعم





-‏ نقوم بوضع الدقيق ورشة الملح واللبن الباودر ومعلقتين الزيت





-‏ نقوم بتقليب الخميرة والسكر مع المياة الدافئة ونقوم بعجنها مدة لا تقل عن عشر دقايق.





-‏ نترك العجينة لمدة ساعة حتي يتخمر ويصبح مناسب للفرد وإضافة المكونات





-‏ نقوم بفردها في صينية ونضع الحشوة والمونزريلا في الفرن





















اسرع عجينة بيتزا





مكونات اسرع عجينة بيتزا





3 كوب دقيق

1 كوب لبن دافئ

2 ملعقة كبيرة زيت

نصف كوب زبادي

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر

رشة ملح حسب الرغبة





طريقة تحضير اسرع عجينة بيتزا









- أضيفي رشة ثوم بودر لتحصلي على مذاق بيتزا المطاعم





- ‏قومي بمزج اللبن مع الزبادي جيدًا واخلطي السكر مع الخميرة جيدًا ثم أضيفي لهم كوبًا من الدقيق المنخول.









- ‏بعد التقليب جيدًا أضيفي رشة الملح وباقي الدقيق ثم الباكينج بودر وقلبي المكونات.





- ‏أضيفي المكونات السائلة كالزيت واللبن والزبادي واعجني مدة 10 دقائق.





- ‏غطي الوعاء جيدًا واتركيه في مكانٍ مُغلق دافئ مدةً لا تقل عن ساعة ونص حتى تختمر العجينة





- ‏افردي العجينة بسمك 1 سم تقريبًا في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزيت، ضعي الصلصة فوق العجينة بعد أن تبرد وقومي بتوزيعها جيدًا حتى تغطي كل سطح العجينة





- ‏ أضيفي مكونات الحشو على وجه العجينة فوق الصلصة حسب رغبتك ثم اخبزيها في فرن.



